Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? (25 Aralık 2019) Gram ve çeyrek altın fiyat piyasalarında son durum

Çarşamba gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 286,1 lira seviyesinde hareket etti. Kapalıçarşı'da işlemine devam eden 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 286,70 liradan tamamladı. Peki, tam ve yarım altın bugün ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında güncel fiyatlar.

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.909,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 286,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,80 285,00 286,50 286,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.877,00 1.898,00 1.888,00 1.909,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 261,00 265,00

Lira(Tam) Ziynet 1.834,00 1.854,00 1.845,00 1.865,00

Yarım Ziynet 917,00 927,00 923,00 933,00

Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 461,00 466,00

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