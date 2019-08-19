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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.08.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında güne ne kadardan başladı?

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Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında güne ne kadardan başladı?

Gram, çeyrek ve diğer seçenekleri ile merak konusu olan altın fiyatları, haftanın ilk gününde, ilk saatler itibariyle araştırılmaya başlandı. Bir haftada 7 lira civarında artış gösteren altın fiyatları, son durumu ile sorgulanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, 19 Ağustos Pazartesi günü anlık durumu ile merak konusu olmaya devam ediyor. Güne 270 liralık satış fiyatıyla başlayan gram altın, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de merak ediliyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor. İşte, anlık ve canlı altın fiyatları için detaylı bilgiler

ANLIK ALTIN FİYATLARI

Piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem görüyor;

Gram altın 268 lira alış, 270 lira satış,
Çeyrek altın 438 lira alış, 447 lira satış,
Yarım altın 877 lira alış, 895 lira satış,
Cumhuriyet altını 1805 lira alış, 1824 lira ile işlem görüyor.

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