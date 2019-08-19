Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında güne ne kadardan başladı?
Gram, çeyrek ve diğer seçenekleri ile merak konusu olan altın fiyatları, haftanın ilk gününde, ilk saatler itibariyle araştırılmaya başlandı. Bir haftada 7 lira civarında artış gösteren altın fiyatları, son durumu ile sorgulanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 19 Ağustos Pazartesi günü anlık durumu ile merak konusu olmaya devam ediyor. Güne 270 liralık satış fiyatıyla başlayan gram altın, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de merak ediliyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor. İşte, anlık ve canlı altın fiyatları için detaylı bilgiler
ANLIK ALTIN FİYATLARI
Piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem görüyor;
Gram altın 268 lira alış, 270 lira satış,
Çeyrek altın 438 lira alış, 447 lira satış,
Yarım altın 877 lira alış, 895 lira satış,
Cumhuriyet altını 1805 lira alış, 1824 lira ile işlem görüyor.
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