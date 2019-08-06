Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) ne kadar oldu? 6 Ağustos altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Özellikle hem yatırım hem de hediye amaçlı kullanılan gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler sık sık takip ediliyor. Yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 6 Ağustos tarihli altın fiyatlarını derledik.
GRAM ALTIN: 261,02 TL'den alınırken, 261,07 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 417,13 TL'den alınırken, 426,59 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 831,66 TL'den alınıyor ve 853,19 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.723,00 TL'den alınıyor, 1.749,00
5 AĞUSTOS KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 260,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261 liradan, bin 719 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 740 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 680 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 700 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.
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