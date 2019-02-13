Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? 13 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından merak edilmeye başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 221,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 221,80 liradan işlem gördü.
Altın fiyatları hafta ortasında da büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün kapanışta 221,90 lira olmuştu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı
221, 71 liradan alınan gram altın 221,77 liradan satışa sunuluyor.
Çeyrek altın satış fiyatı 362,26 liradan satılırken, 354,24 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 724,52 liradan işlem görürken, 706,32 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1490 lira olurken, 1467 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 221,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,90 liradan, bin 461 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 482 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 448 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı
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