Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) bugün ne kadar? Gram altın fiyatı düştü mü?
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Peki, gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 5 Mart tarihli altın fiyatları
Altının gramı günün ilk dakikalarında 222,95 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 356,49 liradan alınırken, 364,53 liradan satılıyor.
Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 729,07 lira seviyesinde işlem görürken, 710,76 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1504 liradan satılırken, 1481 liradan bozduruluyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü.
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