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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.03.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) bugün ne kadar? Gram altın fiyatı düştü mü?

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Altın fiyatları (gram ve çeyrek altın) bugün ne kadar? Gram altın fiyatı düştü mü?

Altın fiyatlarına ilgi haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Peki, gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 5 Mart tarihli altın fiyatları

Altının gramı günün ilk dakikalarında 222,95 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 356,49 liradan alınırken, 364,53 liradan satılıyor.
Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 729,07 lira seviyesinde işlem görürken, 710,76 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1504 liradan satılırken, 1481 liradan bozduruluyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü.

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