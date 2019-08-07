Altın fiyatları (gram-çeyrek) ne kadar oldu? 7 Ağustos altın fiyatları
Yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle düğün-nişan gibi organizasyonlarda hediye edilen gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatı an be an merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
GRAM ALTIN: 262,23 TL'den alınırken, 262,29 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 416,78 TL'den alınırken, 426,23 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 830,96 TL'den alınıyor ve 852,47 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.726,00 TL'den alınıyor, 1.752,00 TL'den satılıyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 260,80 liradan işlem gördü.
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