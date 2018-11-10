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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.11.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarının haftayı nasıl kapattığına yönelik araştırmalar yeni günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Uzmanlar, geride bıraktığımız haftanın piyasa değerlendirmesinde Fed'in faiz kararı altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, karar sonrasında altının ons fiyatında gerileme yaşandığını, gram altında ise etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Hafta sonu altın alım satım yapacak yatırımcılar özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatını merak ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 213,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,50 liradan, bin 406 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 427 liradan, 194,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,50 liradan, bin 374 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 394 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 697 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, karar sonrasında altının ons fiyatında gerileme yaşandığını, gram altında ise etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

Gelecek hafta altının ons fiyatının 1.217 dolar ve devamında 1.207 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten uzmanlar, altının gram fiyatında 212 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

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