Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatlarının haftayı nasıl kapattığına yönelik araştırmalar yeni günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Uzmanlar, geride bıraktığımız haftanın piyasa değerlendirmesinde Fed'in faiz kararı altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, karar sonrasında altının ons fiyatında gerileme yaşandığını, gram altında ise etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Hafta sonu altın alım satım yapacak yatırımcılar özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatını merak ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 213,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,50 liradan, bin 406 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 427 liradan, 194,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,50 liradan, bin 374 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 394 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 697 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.
AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, karar sonrasında altının ons fiyatında gerileme yaşandığını, gram altında ise etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.
Gelecek hafta altının ons fiyatının 1.217 dolar ve devamında 1.207 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten uzmanlar, altının gram fiyatında 212 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.
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