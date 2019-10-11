Altın fiyatları (gram altın-çeyrek altın) haftanın son işlem gününde ne kadar oldu?
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ilk gününde olduğu gibi son işlem gününde de devam ediyor. Özellikle hafta sonları gerçekleşen düğün-nişan gibi organizasyonlarda altın takacak olan vatandaşlar, gram ve çeyrek altının güncel fiyatını merak ediyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altında son durum
11 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 449,38 lira, satış fiyatı 460,62 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı spot piyasada 280,81 lira, satış fiyatı ise 280,91 liradan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.886,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 283,20 liradan işlem gördü
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