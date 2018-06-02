Altın fiyatları geçtiğimiz günü artışla tamamladı.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları geçtiğimiz gün haftayı yükselişle kapatarak yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri düğünler için hediyelik olarak satışında yoğunluk görülen çeyrek altın ve gram altın fiyatları da merakla takip ediliyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 191,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 191,00 liradan işlem gördü.
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