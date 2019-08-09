Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Haftanın başında olduğu gibi altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Altın yatırımcıları piyasaların kapalı olacağı Kurban Bayramı öncesinde gram ve çeyrek altın fiyatını merak ediyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altının gram fiyatı, haftanın son gününe 265 lira seviyelerinde başladı. Peki, diğer altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 9 Ağustos tarihli altın fiyatları
YARIM ALTIN: Alış 835,62 TL Satış 857,25 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 419,04 TL Satış 428,54 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.734,00 TL Satış 1.760,00 TL
Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
8 AĞUSTOS TARİHLİ KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 262,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 262,70 liradan, bin 730 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 751 liradan, 239,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 243,50 liradan, bin 691 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 711 liradan, 845 liradan alınan Yarım Ziynet 855 liradan ve 423 liradan alınan Çeyrek Ziynet 428 liradan satıldı.
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