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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.08.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Haftanın başında olduğu gibi altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Altın yatırımcıları piyasaların kapalı olacağı Kurban Bayramı öncesinde gram ve çeyrek altın fiyatını merak ediyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe 265 lira seviyelerinde başladı. Peki, diğer altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 9 Ağustos tarihli altın fiyatları

YARIM ALTIN: Alış 835,62 TL Satış 857,25 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 419,04 TL Satış 428,54 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.734,00 TL Satış 1.760,00 TL

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

8 AĞUSTOS TARİHLİ KAPANIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 262,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 262,70 liradan, bin 730 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 751 liradan, 239,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 243,50 liradan, bin 691 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 711 liradan, 845 liradan alınan Yarım Ziynet 855 liradan ve 423 liradan alınan Çeyrek Ziynet 428 liradan satıldı.

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