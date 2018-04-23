Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
23.04.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

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Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde değer kazanarak seyrine devam ederken, yatırımcılar ve hediyelik olarak altın alacaklar çeyrek altın fiyatlarını merakla takip ediyorlar. Çeyrek altın fiyatları hem hediyelik hem de yatırım amacıyla tercih edildiğinden dolayı en popüler altın türleri arasında yer alıyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatları son olarak 287 liradan işlem görürken, yarım altın 574 lira seviyesinde satıldı. Cumhuriyet altının fiyatı ise 1172 lira seviyesinde..

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci ihraç dönemi tamamlandı. Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın ekonomiye kazandırıldı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgilere göre, 26 Mart'ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama süreci 20 Nisan itibarıyla tamamlandı.

Bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaş, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptı. Geçen yıl gerçekleştirilen ihraçlarda olduğu gibi bu dönemde de taleplerin yarısından fazlası altına dayalı kira sertifikasına geldi.

İkinci ihraçta taleplerin yüzde 57,9'u altına dayalı kira sertifikasına, yüzde 42,1'i ise altın tahviline oldu. Geçen yıl gerçekleştirilen ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın yastık altından çıkarılarak ekonomiye kazandırıldı. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı ise yaklaşık olarak 770 milyon liraya tekabül ediyor

Kadınların ilgisi devam etti

Altın tahvili ve kira sertifikasına kadın yatırımcı ilgisi daha yüksek seyrediyor. Kadın vatandaşlardan gelen talep yüzde 55,2 olurken, erkeklerden gelen talep ise yüzde 44,8 düzeyinde gerçekleşti. Yatırımcıların yüzde 48,9'unu 25-44 yaşındaki vatandaşlar oluşturdu.

Altınların yüzde 52,7'si İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerinde toplanmış durumda. Bu süreçte 23 binin üzerinde vatandaşın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının avantajlarından yararlanmaya başladığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Vatandaşların, yastık altında sakladıkları altınları kendilerine ilave bir getiri sağlamadığı gibi, çalınma, kaybolma gibi risklere de maruz kalmaktadır. Hazinenin geliştirmiş olduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası sayesinde vatandaşlar hiçbir kayba uğramadan altınlarını devlet güvencesi altında saklayabilmekte, aynı zamanda yıllık vergisiz net yüzde 2,4 getiri elde edebilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ara dönemde istedikleri zaman bu senetleri aracı bankaya satarak Türk lirası olarak çekebilme imkanlarının olması, yatırılan altının vade sonunda fiziki altın olarak geri alınabilme opsiyonu ve altınların devlet güvencesinde hiçbir maliyete katlanmadan saklanıyor olması projeyi vatandaşlarımız için her açıdan çok avantajlı hale getirmektedir."

"İhraçlara devam edeceğiz"

Yastık altında kalmış, sisteme kazandırılmamış her değerin değerlendirilmesinin ekonomi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu açıdan yastık altından sisteme kazandırılan her altını çok değerli buluyoruz. Bunun uzun soluklu bir proje olduğunun bilincindeyiz. İkinci ihraç döneminde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bu yatırım araçlarının geleceği açısından bizi mutlu etti" dedi.

Şimşek, bunun milli bir proje olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek dönemlerde de bu ihraçlara devam edeceklerini söyledi.

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