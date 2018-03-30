Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları düşüyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altındaki son dakika gelişmeleri gün içinde sıkça takip edilirken, fiyatların anlık değişimi dikkat çekiyor. Altın fiyatları son olarak artış göstermiş ve gram fiyatı 171 lira seviyesine dayanmıştı. Peki bu artışın ardından altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve çeyrek altın, gram altında son değerler
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,69 azalışla 169,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 277,00 lira, Cumhuriyet altını 1.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,69 düşüşle 169,00 liradan işlem gördü.
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