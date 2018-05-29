Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında günün fiyatları
Altın fiyatları bugün 191 lirayı aşan fiyatıyla güne düşüşle başladı. Fiyatların ardından vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını arıyorlar.. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar düştü? İşte altın piyasasındaki son durum
Altın fiyatları bugün 191 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 314 lira seviyesinde satılıyor. Cumhuriyet altını 1280 lira, yarım altın 628 lira seviyesinde satılıyor.
Altın fiyatları dün nasıldı?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,03 azalışla 192,00 liradan tamamladı.. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.284,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,03 düşüşle 192,00 liradan işlem gördü.
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