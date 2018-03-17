Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altında fiyatları

Haftanın son işlem gününde hem altın hem de dolar fiyatları son zamanların en hareketli dönemini yaşadı. Haftanın son işlem gününde dolar 3,9195 seviyesine kadar yükseldikten sonra 3,91'İn üzerinde işlem gördü. Perşembe günü dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 165,9 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 164,9 liradan tamamladı. Gram altın haftanın son işlem gününe ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,14 artışla 165,1 liradan işlem gördü. Peki çeyrek ve gram altın fiyatı en son ne kadar oldu?



bin 96 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 108 liradan, 151 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150 liradan, bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 86 liradan, 533 liradan alınan Yarım Ziynet 539 liradan ve 267 liradan alınan Çeyrek Altın 269 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI