Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?
Geride bıraktığımız hafta boyu dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarının en son ne kadar olduğu hafta sonunda da devam ediyor. Hem Altın yatırımcısı hem de düğün, nişan veya sünnet gibi organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimleri araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları!
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyelerinde dengelendi. Altının onsu ise Asya piyasalarında 1.333 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar, dolar endeksinin değer kazanmasının, altının ons fiyatındaki yükselişin sınırlı kalmasına neden olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.320 doların destek, 1.335 doların ise direnç konumuna geldiğini söyledi. Peki altın fiyatları en son ne kadar oldu?
GRAM ALTIN NE KADAR?
173,37 liradan alınırken, 173,49 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 276,84 liradan alınırken 283,10 liradan satılıyor. Yarım altın da 551,95’den alınırken 566,20 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1144,00 liradan alınıp 1097,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1156,00 liradan alınırken 1077,05 liradan satılıyor.
Cuma günü İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 173,22 liradan alınırken, 173,23 liradan satıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle