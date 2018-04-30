Altın fiyatları en son ne kadar? İşte dakika dakika çeyrek altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları en son ne kadar? İşte dakika dakika çeyrek altın fiyatları
GeriEkonomi Altın fiyatları en son ne kadar? İşte dakika dakika çeyrek altın fiyatları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
30.04.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Altın fiyatları en son ne kadar? İşte dakika dakika çeyrek altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları en son ne kadar? İşte dakika dakika çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda değer kaybetmeye devam etti ve uzun zaman sonra en düşük seviyeye geriledi. Vatandaşlar merakla çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son hareketlenmenin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar

Altının gram fiyatı şuan itibari ile 171.68 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 281 lira seviyesinde satılırken, yarım altın 563 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da 1155 liradan satılıyor

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değer kazançları ile artan jeopolitik risklerin etkisiyle rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 liraya kadar yükseldi. Bu seviyede kalıcılık sağlayamayan altının gram fiyatı, değer kaybeden dolar kuru ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 27 Nisan Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 liraya geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının gram fiyatı bu hafta yatırımcısına yüzde 1,79 kaybettirirken haftayı 172,2 lira seviyesinden tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine yükselmesi ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 5 haftanın en düşük seviyesi olan 1.315,3 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının ons fiyatı bu hafta yüzde 0,97 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 31,3 arttı

Dış ticaret açığı Mart'ta 5.8 milyar dolar

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?