Altın fiyatları en son ne kadar? İşte dakika dakika çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda değer kaybetmeye devam etti ve uzun zaman sonra en düşük seviyeye geriledi. Vatandaşlar merakla çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son hareketlenmenin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar
Altının gram fiyatı şuan itibari ile 171.68 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 281 lira seviyesinde satılırken, yarım altın 563 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da 1155 liradan satılıyor
Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değer kazançları ile artan jeopolitik risklerin etkisiyle rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 liraya kadar yükseldi. Bu seviyede kalıcılık sağlayamayan altının gram fiyatı, değer kaybeden dolar kuru ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 27 Nisan Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 liraya geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının gram fiyatı bu hafta yatırımcısına yüzde 1,79 kaybettirirken haftayı 172,2 lira seviyesinden tamamladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine yükselmesi ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 5 haftanın en düşük seviyesi olan 1.315,3 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının ons fiyatı bu hafta yüzde 0,97 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.
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