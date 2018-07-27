Altın fiyatları düşüşte mi? İşte çeyrek altın fiyatlarında son değer
Altın fiyatları geçtiğimiz günkü fiyatların ardından bugün biraz değer kaybederek inişli çıkışlı bir grafik çizmeye devam ediyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün 190 lira seviyesindeki gram fiyatı ile dikkat çekerken, bu değerin ardından piyasalarda,
çeyrek altın fiyatları 311 liradan satılıp, 304 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin gram satış fiyatı 175.60 lira, bozdurma fiyatı ise 173.40 liradan işlem görmekte.
Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 1277 lira seviyesinde. Bozdurmak istendiğinde 1263 liradan işlem görüyor.
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