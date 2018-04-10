Altın fiyatları düştü mü? İşte çeyrek altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, gün içinde değişen fiyatlar dikkat çekiyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi hem yatırımcıların hem de hediyelik olarak altın alanların tercih ettiği altın türlerinde de fiyatlar oldukça değişken. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 173,90 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 285,00 lira, Cumhuriyet altını 1.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 173,90 liradan işlem gördü.
ALTININ GRAM FİYATI HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
Altının gramı haftaya düşüşle başladı. Gram altın 173,1 lira, çeyrek altın 284 lira ve Cumhuriyet altını 1.158 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 173,1 lira seviyelerinde dengelendi.
Cuma günü, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 173,3 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 173,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 284 lira, Cumhuriyet altını da 1.158 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.330 dolardan işlem görüyor.
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