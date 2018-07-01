Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarının güncel durumu yeni hafta öncesinde merak konusu oldu. Hem yatırımcılar hem de çeşitli organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar, piyasaların durumunu sorguluyor. Özellikle düğün mevsiminin gelmesi nedeniyle çeyrek ve gram altının fiyatı an be an takip ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre bir tık yükseldi. İşte, altın fiyatlarında son durum!
GRAM ALTIN NE KADAR?
184,62 liradan alınırken, 184,76 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 586,85’den alınırken 602,13 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını ise 1214,00 liradan alınıp 1227,00 liradan alıcı buluyor.
Uzmanlar, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına bağlı olarak dolar varlıkların değer kazanmasının altının ons fiyatında, hafta sonu gerçekleştirilen seçim sonuçlarının da altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu kaydetti.
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