Altın fiyatları düne göre yatay seyirle başladı
Dün güne yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, bugün yatay seyir göstererek güne merhaba dedi. Gram bazında 229 liradan işlem gören altın fiyatları, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları kaç liradan seyrediyor? İşte, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını seçeneklerinden anlık bilgiler
Anlık olarak işlem gören altın fiyatları, güncel fiyatlamaları ile merak konusu oldu. Önceki günü 230 lira seviyelerini görmesinin ardından bugün yatay bir seyirle başlangıç yapan gram altın fiyatları, birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, en güncel ve anlık fiyatlamalar
Bugün altın fiyatları şu fiyatlardan işlem görüyor;
Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,
Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,
Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,
Cumhuriyet altını 1525 lira alış, 1541 lira
Yorumları Göster
Yorumları Gizle