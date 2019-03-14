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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.03.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Altın fiyatları düne göre yatay seyirle başladı

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Altın fiyatları düne göre yatay seyirle başladı

Dün güne yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları, bugün yatay seyir göstererek güne merhaba dedi. Gram bazında 229 liradan işlem gören altın fiyatları, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları kaç liradan seyrediyor? İşte, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını seçeneklerinden anlık bilgiler

Anlık olarak işlem gören altın fiyatları, güncel fiyatlamaları ile merak konusu oldu. Önceki günü 230 lira seviyelerini görmesinin ardından bugün yatay bir seyirle başlangıç yapan gram altın fiyatları, birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, en güncel ve anlık fiyatlamalar

Bugün altın fiyatları şu fiyatlardan işlem görüyor;

Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,
Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,
Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,
Cumhuriyet altını 1525 lira alış, 1541 lira

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