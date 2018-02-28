Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları değer mi kaybediyor? İşte çeyrek altında son durum

Altın fiyatları değer mi kaybediyor? İşte çeyrek altında son durum

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarındaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının bugün ne kadar olacağı merak ediliyordu. Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları belirlendi. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gramı güne düşüşle başladı.. Gram altın 161,3 lira, çeyrek altın 265 lira ve Cumhuriyet altını 1.078 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,3 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altının satış fiyatı şuan piyasalarda 264 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 161,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalışla 161,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.078 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.318,3 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: gram altın , altın fiyatları
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri