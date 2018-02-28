Altın fiyatları değer mi kaybediyor? İşte çeyrek altında son durum

Altının gramı güne düşüşle başladı.. Gram altın 161,3 lira, çeyrek altın 265 lira ve Cumhuriyet altını 1.078 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,3 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altının satış fiyatı şuan piyasalarda 264 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 161,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalışla 161,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.078 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.318,3 dolardan işlem görüyor.