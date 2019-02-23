Altın fiyatları değer kaybetti mi? İşte piyasalardaki son durum
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternette en çok aranan konular arasında yerini altın fiyatları içinde en merak edilen altın türü ise çeyrek altın ve gram altın fiyatı. Bu iki tür hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla kullanıldığı için piyasalarda en çok talep gören altın çeşidi olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından yatırım altınların da değer nedir? İşte günün fiyatları
23 Şubat Cumartesi günü altın piyasasında gram altının satış fiyatı 227.29 liradan işlem görüyor.
Bu değerin ardından çeyrek altın satış fiyatı, 371 lira seviyesinde işlem görürken, 363 lira civarında geri bozduruluyor.
Yarım altının satış fiyatı ise, 743 lira seviyesinde işlem görürken, 724 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1523 liradan satılırken, 1500 liradan geri alınıyor.
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