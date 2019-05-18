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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.05.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Altın fiyatları Cumartesi sabahına ne kadardan başladı?

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Altın fiyatları Cumartesi sabahına ne kadardan başladı?

Bir süredir artış yönlü hareketine devam eden altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bir süre 255 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, 11 Mayıs itibariyle 247 lira seviyesine inmişti. Ardından yeniden bir çıkış ivmesi yakalayan altın fiyatları, son günlerde ise 250 lira seviyelerinde yer almaya devam ediyor. İşte, 18 Mayıs Cumartesi gününe ait altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları, cumartesi sabah saatlerinde güncel fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyir gösteriyor.

Gram altın 246 lira alış, 248 lira satış,
Çeyrek altın 402 lira alış, 410 lira satış,
Yarım altın 805 lira alış, 821 lira satış,
Cumhuriyet altını 1657 lira alış, 1674 lira ile işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DEĞER KAZANIYOR

Gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi. Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı görmesinin ardından, nisanı yüzde 6,6 primle 246,1 liradan tamamladı. 

Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci aya taşırken bu dönemde yatırımcısına yüzde 20,2 getiri sağladı. 

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, son dönemde ons altındaki zayıf duruşa karşın, dolar kurunun değer kazanmasının gram altın fiyatının yukarı trendini korumasına neden olduğunu kaydetti. 

Önümüzdeki dönem dolar kurunun yönünün gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Taştan şunları kaydetti: 

"Gram altında takip ettiğimiz 245-247 lira direncini bu çerçevede önemli görmekle birlikte piyasa buraları bir süre dinlenme alanı olarak görecektir. Buna karşın gram altının 245 TL’nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz. Olası bir geri çekilmede ise 240,5 ve 235 TL ana destekler olarak öne çıkmakta." 

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