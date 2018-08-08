Altın fiyatları bugüne yükselişle başladı... Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Haftaya hareketli başlayan altın fiyatlarının güncel durumu için araştırmalar günün ilk ışıklarından bu yana sürüyor. Hem altın yatırımcıları hem de düğün-nişan gibi organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altının fiyatını an be an takip ediyor. Peki, altın fiyatları düştü mü? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
İç ve dış politikalardan doğrudan etkilenen altın fiyatları, haftanın ortasında da yükselişini sürdürüyor. ABD yaptırım kararları sonrası artan gerilimle yükselişini sürdüren dolar kuru gibi altın fiyatları da anlık olarak değişiyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 205 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün, dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 202-209 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 203,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kazancıyla 205 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 337 lira, Cumhuriyet altını da 1.376 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.213 dolardan alıcı buluyor.
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