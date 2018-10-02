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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.10.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, gram fiyatında işlemlerin 225-245 lira aralığında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 225,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 2'nin üzerindeki değer kaybıyla 227,1 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu?

Bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 226,8-230,2 lira bandında seyreden altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla yüzde 1,18 artışla 229,69 lira, çeyrek altın 371,51 TL seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.537 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.193,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda altın fiyatlarının gerilediğine işaret ederek, bu gelişmede Çin'de beklentileri karşılamayan imalat sanayi verisi ile ABD tahvil piyasasındaki yükselişin etkili olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının, bugüne ise toparlanma isteğiyle başladığını belirten Memiş, şunları kaydetti:
"Çin ekonomisinden olumsuz verilerin gelmesinin altın talebini azaltan bir neden olarak görüyoruz ancak ABD'de açıklanacak veriler ve tepki alımları, altının ons fiyatının geniş bant aralığında kalmasına neden olabilir. Bu nedenle altının ons fiyatı için destek seviyesi olarak 1.185 doları takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise 225 lira destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 220 liraya seviyesine kadar sürebilir. Altının gram fiyatında 230 liranın üzerinde kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi halinde ise yukarı yönlü bir seyir izlenebilir."

 

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