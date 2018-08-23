Altın fiyatları bugün yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün 233 lira seviyesinde işlem görürken bayram öncesi 240 liraya kadar çıkan değerin ardından vatandaşlar sıklıkla altının gram fiyatını takip ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum
Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte bayramdaki yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...
Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 231,14 TL satış fiyatı ise 231,15 TL. İşte ayrıntılar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
231,14 liradan alınırken, 231,15 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor
YARIM ALTIN KAÇ LİRA?
Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan alıcı buluyor.
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