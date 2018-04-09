Altın fiyatları bugün ne kadar? Yeni haftanın ilk günü çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde ne kadar olduğuna yönelik sorgulamalar başladı. Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan Gram altın, bugün 173 TL’den satılırken; altının onsu 1.332 dolar oldu. Peki en çok tercih edilen altın türü çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 9 Nisan tarihli altın fiyatları!
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,10 lira oldu. Bin 144 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 156 liradan, 157,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 157,91 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 551 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan satılıyor.
ALTINDA TAKSİT İMKANI
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek" açıklamasında bulundu. İstanbul Kuyumcular Odası'nın bankalarla yaptığı iş birliği kapsamında, kuyumculuk sektöründe halihazırda 4 olan taksit sayısı 12'ye, hatta 36 aya kadar çıkartılabilecek.
İKO Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5-6 ay önce oda başkanlığına aday olduklarını duyurduklarını, o günden bu yana sektörün sorunlarını titiz bir incelemeyle ortaya çıkardıklarını söyledi. Daha önce de sektörün sorunları hakkında bilgi sahibi olduklarını, adaylık ile birlikte araştırmalarını derinleştirdiklerini ifade eden Atayık, yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşen seçimde yönetimi kazandıklarını anımsattı.
Yeni dönemde yapmayı planladıkları hedeflere değinen Atayık, halihazırda kuyumculuk sektöründe kredi kartına en fazla 4 taksit uygulaması bulunduğunu, bunu artırmak için bir süredir çalışma yaptıklarını anlattı.
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