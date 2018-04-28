Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Tam,yarım ve çeyrek altın ne kadar?
Gün içerisinde devamlı olarak artış ve düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, çeyrek, yarım ve tam fiyatları ile yatırımcının odak noktası oldu. Son 1 ay içerisinde 180 lira seviyesine kadar tırmanan gram altın fiyatları, yatırımcının sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki, bu haftanın kapanış verilerine göre gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalardan altın fiyatları bilgisi
Son günlerde yatırımcının yakından takip ettiği güvenli liman altın, fiyatları ile anlık takip edilmeye devam ediliyor. Ay başına 171 lira seviyesinde başlayan ve üzerinden çok geçmeden 180 lira seviyesine tırmanan altın fiyatları, haftanın kapanış gününün ardından merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, yatırımcının araştırdığı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
HAFTANIN ALTIN FİYATLARI
Piyasaların kapandığı haftanın son gününe yansıyan bilgilere göre;
Gram altın 172 lira,
Çeyrek altın 281 lira
Cumhuriyet altını 1.138 liradan işlem görüyor.
FİYATLAR PERŞEMBE GÜNÜ NASILDI?
Perşembe günü serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173 lira oldu.. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 158 liradan, 157,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,50 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 133 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı.
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