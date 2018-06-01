Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatı
İç ve dış siyasetten doğrudan etkilenen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde an be an takip ediliyor. Dolar kurundaki artışların etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Peki özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için tercih edilen çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Haziran tarihli altın fiyatları!
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyelerinde dengeledi. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 12.13 itibarıyla Gram altın 190,1 lira, çeyrek altın 309 lira ve Cumhuriyet altını 1.261 liradan işlem görüyor Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.300 doların hemen altında işlem görüyor.
Aralarında Michael Haigh'in de bulunduğu Societe Generale analistleri, hazırladıkları notta, "Societe Generale altın fiyatları konusunda nötr eğilimli aşağı yön beklentisini koruyor ve 2018 yılında piyasa fazlası tahmini ilave sorun oluşturacak" dedi. Banka, 4. çeyrek için altın tahminini 1,285 dolar olarak açıkladı.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.300 doların hemen altında işlem görüyor. Uzmanlar, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test ettiğini ancak üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlandığını söyledi.
Uzmanlar, altının gram fiyatının, dolar kuruna paralel işlemler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 188 liranın destek, 194 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle