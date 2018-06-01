Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
01.06.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatı

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatı

İç ve dış siyasetten doğrudan etkilenen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde an be an takip ediliyor. Dolar kurundaki artışların etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Peki özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için tercih edilen çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Haziran tarihli altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyelerinde dengeledi. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 12.13 itibarıyla Gram altın 190,1 lira, çeyrek altın 309 lira ve Cumhuriyet altını 1.261 liradan işlem görüyor Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.300 doların hemen altında işlem görüyor.

Aralarında Michael Haigh'in de bulunduğu Societe Generale analistleri, hazırladıkları notta, "Societe Generale altın fiyatları konusunda nötr eğilimli aşağı yön beklentisini koruyor ve 2018 yılında piyasa fazlası tahmini ilave sorun oluşturacak" dedi. Banka, 4. çeyrek için altın tahminini 1,285 dolar olarak açıkladı.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.300 doların hemen altında işlem görüyor. Uzmanlar, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test ettiğini ancak üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlandığını söyledi.

Uzmanlar, altının gram fiyatının, dolar kuruna paralel işlemler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 188 liranın destek, 194 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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