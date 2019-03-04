Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte haftanın ilk gününde son değerler
Altın fiyatlarının haftanın ilk günündeki değerini öğrenmek isteyen vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok tercih edilen altın ürünlerinin fiyatlarını merakla takip ediyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre bir birim artış sağlayarak değer kazandı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından yatırım altınlarındaki son değerler nedir?
Altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 223.99 lira seviyesine yükselirken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da artış gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 369 liradan satılırken, 361 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 738 liradan işlem görürken, 720 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1521 liradan işlem görürken, 1498 liradan geri alınıyor.
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