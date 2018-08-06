Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Döviz fiyatlarındaki artışın ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok tüketilen altın türleri merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte altın piyasasında son fiyatlar
Altının gram fiyatı bugün itibari ile 199.50 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki son değerin ardından çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasındaki yerini koruyor.
Çeyrek altın fiyatları 324 liradan satılırken, 317 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1313 lira olurken, 1300 liradan bozduruluyor.
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