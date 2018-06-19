Çeyrek ve gram altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününde hareketlendi. Hem Türkiye hem de dünya politikasından doğrudan etkilenen altın fiyatları 19 Haziran'da yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor. Peki, serbest piyasada durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları dünün ardından bugün bir birim daha değer kazanarak fiyatını arttırdı. Altının gram fiyatındaki artışın ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değerlendi. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları değer kazanmaya devam ederken, gün içinde anlık düşüşlerde yaşanıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
195,96 liradan alınırken, 196,03 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 313,04 liradan alınırken 320,18 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 624,12’den alınırken 640,35 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1273,00 liradan alınıp 1285,00 liradan alıcı buluyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.282 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının satış baskısı altında kalmaya devam ettiğini belirterek, geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarından sonra ons altının genel olarak düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.
Ons altındaki yükseliş çabalarının beklenenden biraz daha yavaş olabileceğine ve şimdilik tepki yükselişi olarak kalabileceğine dikkati çeken Memiş, "Ancak ABD tarafından gelen haber akışlarının sürprizlere açık olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.275-1.305 dolar bandını takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.
Memiş, altının gram fiyatında 193 liranın destek, 196 liranın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.
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