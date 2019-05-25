Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle geçirirken, haftanın son gününde bir birim düşerek günü sonlandırdı. Altın fiyatlarının internette en çok arandığı günlerin içinde haftasonları geliyor. Vatandaşlar hem hediyelik olarak almak için hem de yatırım amacıyla altın almak için fiyatları dikkatle takip ediyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum..
Altının gram fiyatı bugün 251 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerlerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları da bir birim değişti.
Çeyrek altın fiyatlarının satışı 409 lira seviyesinde işlem görürken, 400 lira seviyesinde geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1680 lira olurken, 1655 lira seviyesinde bozduruluyor.
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