Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün piyasanın kapanışında 194 lirayı aşan fiyatlarla günü sonlandıran altın piyasasında bugün fiyatların ne kadar olduğu takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum
Altın fiyatlarında bugün 193.57 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında bir birimlik düşüşün ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da merakla takip ediliyor..
Çeyrek altın fiyatları şuan 318.14 liradan satılırken, 311.05 liradan geri alınıyor..
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1302 lira seviyesinde.. Cumhuriyet altını geri bozdurulduğunda ise 1290 liradan işlem görüyor
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 177.46 lira.. Bozdurmak isteyenler ise 177.30 liradan altınlarını geri satabiliyor
Dün altın piyasasında fiyatlar nasıl kapandı?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 194 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 194,20 liradan, bin 278 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 300 liradan, 177 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 181 liradan, bin 249 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 269 liradan, 625 liradan alınan Yarım Ziynet 635 liradan ve 312 liradan alınan Çeyrek Ziynet 317 liradan satıldı.
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