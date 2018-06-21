Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
21.06.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün piyasanın kapanışında 194 lirayı aşan fiyatlarla günü sonlandıran altın piyasasında bugün fiyatların ne kadar olduğu takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum

Altın fiyatlarında bugün 193.57 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında bir birimlik düşüşün ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da merakla takip ediliyor..

Çeyrek altın fiyatları şuan 318.14 liradan satılırken, 311.05 liradan geri alınıyor..

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1302 lira seviyesinde.. Cumhuriyet altını geri bozdurulduğunda ise 1290 liradan işlem görüyor

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 177.46 lira.. Bozdurmak isteyenler ise 177.30 liradan altınlarını geri satabiliyor

Dün altın piyasasında fiyatlar nasıl kapandı?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 194 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 194,20 liradan, bin 278 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 300 liradan, 177 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 181 liradan, bin 249 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 269 liradan, 625 liradan alınan Yarım Ziynet 635 liradan ve 312 liradan alınan Çeyrek Ziynet 317 liradan satıldı.

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