Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Bayram tatilinin ardından altın fiyatlarındaki son değerleri merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Altın fiyatları bu sabah 195 liralık gram fiyatı ile dikkat çekti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları 18 Haziran Pazartesi sabahı günü 195 liralık gram fiyatı ile açtı. Bu değerin ardından çeyrek altının şuan ki satış fiyatı 317.36 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cumhuriyet altını 1288 liradan satılırken,
Yarım altın fiyatı 634 liradan işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram satışı ise 178.50 lira
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