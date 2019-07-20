Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu merakla takip edilirken, internette en çok aranan konular arasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları geliyor. Hafta sonunda hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih edilen altın çeşitleri bu yüzden internette değeri en çok aranan konular arasında geliyor. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son fiyatlar
Altının gram fiyatı bugün 259 lira civarında işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 424 lira, alış fiyatı ise 414 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1748 liradan satılırken, 1722 liradan geri alınıyor.
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