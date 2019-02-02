Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından cevap ararken, özellikle hafta sonunda hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak altın almak isteyenler yatırım altınlarındaki son durumu merakla takip ediyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı 220 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazandı.
Çeyrek altın satış fiyatı 362 liradan satılırken, 354 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatı 724 liradan işlem görürken, 706 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1487 lira olurken, 1477 liradan geri alınıyor.
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