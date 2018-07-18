Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün gerileyerek değer kaybetti. Altın fiyatları bu sabah gram satışında 189 liradan işlem görürken çeyrek altın ve diğer yatırım altınları bu fiyatların ardından değer kaybetti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altının ons fiyatı 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın 189,1 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.266 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, son dönemdeki aşağı yönlü seyrine bugün de devam ederek 1.222,43 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini gördü.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile güçlenen dolar emtia fiyatlarında satış baskısı yaratırken, söz konusu gelişmenin etkisiyle altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,1'lik düşüşle 1.227,67 dolardan tamamladı. Bugün de aşağı yönlü hareketini sürdürerek 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının ons fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.223,1 seviyelerinden işlem görüyor.
Yurt içinde ise hem dolar/TL'deki hem de ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altının fiyatı dün günü yüzde 1,8 azalışla 189,7 liradan tamamlarken, bugün 189,1 lira seviyelerinde dengelendi.
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