Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilirken, hafta sonundaki değerin bugün piyasalarda nasıl işlem göreceği araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları en çok aranan konular arasındaki yerini alırken, altının bugünkü değeri bekleniyor.
Altının gram fiyatı bugün 215 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değişkenlik gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 352 liradan satılırken, 344 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.458 lira geri alış fiyatı 1.436 liradan işlem görüyor.
Yarım altın fiyatları ise 704 liradan satılırken, 685 liradan geri alınıyor.
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