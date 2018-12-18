En son altın fiyatları bilgisi: Gram ve çeyrek altın şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
18.12.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

En son altın fiyatları bilgisi: Gram ve çeyrek altın şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor?

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En son altın fiyatları bilgisi: Gram ve çeyrek altın şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor?

Sabahın ilk saatleri itibariyle piyasalara açılan altın fiyatları, alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Sabah saatlerine artışla başlamasının ardından ilerleyen dakikalarda düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, 18 Aralık Salı günü internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar

Altın fiyatları bugün sabah saatlerinde internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Altın türleri arasında çeyrek altın ve gram altının değeri diğer ürünlere göre daha çok merak ediliyor. Peki düne göre değişen altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altının değeri ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 215 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın fiyatları da değişkenlik gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün 355 liradan satılırken, 348 lira seviyesinde geri alınıyor.

Yarım altın satış fiyatı, 711 lira, alış fiyatı ise 697 lira seviyesinde.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1450 lira olurken, 1436 liradan geri alınıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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