En son altın fiyatları bilgisi: Gram ve çeyrek altın şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor?
Sabahın ilk saatleri itibariyle piyasalara açılan altın fiyatları, alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Sabah saatlerine artışla başlamasının ardından ilerleyen dakikalarda düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, 18 Aralık Salı günü internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar
Altın fiyatları bugün sabah saatlerinde internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Altın türleri arasında çeyrek altın ve gram altının değeri diğer ürünlere göre daha çok merak ediliyor. Peki düne göre değişen altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altının değeri ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum..
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 215 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın fiyatları da değişkenlik gösteriyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 355 liradan satılırken, 348 lira seviyesinde geri alınıyor.
Yarım altın satış fiyatı, 711 lira, alış fiyatı ise 697 lira seviyesinde.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1450 lira olurken, 1436 liradan geri alınıyor.
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