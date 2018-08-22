Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından günün takip edilen konuları arasındaki yerini alıyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 240 lira seviyesinde işlem görmüş ve düşüş göstermişti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları bugün 232 lira seviyesinde işlem görürken, Çeyrek altın satış fiyatı bugün 375 liradan satılıyor. Çeyrek altını bozdurmak isteyen vatandaşlar ise 365 liradan altınlarını geri verebiliyorlar.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1540 liradan satılıyor. Cumhuriyet altınını geri bozdurmak isteyenler 1520 liradan değer buluyor.
22 Ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 209 lira olurken, 208 liradan geri alınıyor.
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