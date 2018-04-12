Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri
Altın fiyatlarındaki artış vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz gün kapanışta, 180 lirayı aştı. Fiyatların değişmesinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da oldukça değer kazandı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 180,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 180,50 liradan, bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 207 liradan, 164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 161 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 181 liradan, 580 liradan alınan Yarım Ziynet 590 liradan ve 290 liradan alınan Çeyrek Ziynet 295 liradan satıldı.
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