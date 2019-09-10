Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altının güncel fiyatı
Ons altın fiyatlarının 1500 doların altına inmesiyle Türkiye'de altın fiyatlarında hareketlenmeler başladı. Saat 09:17 itibariyle altının gram fiyatı, 275 TL’den satılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından haftanın ikinci gününde 275,45 lira, çeyrek altın 455,15 lira ve Cumhuriyet altını 1.872 liradan işlem görüyor.
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ALTIN FİYATLARI DÜNKÜ KAPANIŞTA NE KADARDI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.
Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.506,0 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında yer alıyor.
Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve İngiltere'de, sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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