Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 1 Ekim altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımlarını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen altın yatırımcıları, günün erken saatlerinden itibaren bu soruya yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü? İşte 1 Ekim tarihli altın fiyatları
Altın piyasası yeni haftanın ilk gününde ilgi görmeye devam ediyor. Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, saat 10.36 itibarıyla yüzde 0,83 azalışla 229,55 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın ise 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.525 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, eylül ayını kayıpla tamamlayan altın fiyatlarının, yeni ay ve haftaya düşüşle başladığını ifade etti. Bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.182-1.197 dolar aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise işlemler 225-245 lira aralığında gerçekleşebilir." dedi.
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