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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.10.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 1 Ekim altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 1 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımlarını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen altın yatırımcıları, günün erken saatlerinden itibaren bu soruya yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü? İşte 1 Ekim tarihli altın fiyatları

Altın piyasası yeni haftanın ilk gününde ilgi görmeye devam ediyor. Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, saat 10.36 itibarıyla yüzde 0,83 azalışla 229,55 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın ise 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.525 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, eylül ayını kayıpla tamamlayan altın fiyatlarının, yeni ay ve haftaya düşüşle başladığını ifade etti.  Bu hafta yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.182-1.197 dolar aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise işlemler 225-245 lira aralığında gerçekleşebilir." dedi.  

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