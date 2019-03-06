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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.03.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü? Altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bu sorulara yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları hafta ortasına nasıl başladı?

Altının gramı günün ilk dakikalarında 223,06 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 356,48 liradan alınırken, 364,59 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 729,18 lira seviyesinde işlem görürken, 710,73 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1501 liradan satılırken, 1479 liradan bozduruluyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 466 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 487 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 453 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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