Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü? Altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bu sorulara yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları hafta ortasına nasıl başladı?
Altının gramı günün ilk dakikalarında 223,06 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 356,48 liradan alınırken, 364,59 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 729,18 lira seviyesinde işlem görürken, 710,73 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1501 liradan satılırken, 1479 liradan bozduruluyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 466 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 487 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 453 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.
UZMANLARDAN ALTIN YORUMU
Güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini ifade etti.
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