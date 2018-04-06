Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü? 6 Nisan Cuma çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcıların öncelikli tercihlerinden olan gram altın, dün güne yatay başlamasının ardından 171,5 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.147 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cuma günü çeyrek ve gram altın fiyatı!
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları ekonomiyi de doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son ayların rekorunu kıran dolar kuru gibi altın fiyatlarında da sık sık ani yükselmeler oluyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 171,4 liradan tamamladı. Peki haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü?
GRAM ALTIN NE KADAR?
172,91 liradan alınırken, 172,93 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 274,60 liradan alınırken 280,81 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 547,49’dan alınırken 561,62 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1135,00 liradan alınıp 1147,00 liradan alıcı buluyor.
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