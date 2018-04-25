Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum..
Altın fiyatları bugün 174 liranın altında kalarak geçtiğimiz haftaki değerine göre düşüş gösterdi. Geçen haftalarda fiyatı 300 lirayı zorlayan çeyrek altın fiyatları da bu değerin ardından düştü. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum
Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gram altın 173,6 lira, çeyrek altın 286 lira ve Cumhuriyet altını 1.164 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 173,6 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 174,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 173,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 1.325,3 dolardan işlem görüyor.
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