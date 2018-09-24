Altın fiyatları şu an ne kadar oldu? 24 Eylül gram ve çeyrek altın
Altın fiyatları, bugün yaşadığı dalgalanmanın ardından son durumu ile merak konusu oldu. Güne 241 lira seviyesinde başlamasının ardından gün sonuna doğru 239 liraya doğru düşüş gerçekleştiren gram altın fiyatlarının yanı sıra, çeyrek altın fiyatları ise 396 lira oldu. İşte, 24 Eylül altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları bugün vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Piyasanın ilk açılış gününde, güne düşüş ile başlayan altın fiyatlarında bir birim değişiklik yaşandı. Peki çeyrek altın ve gram altın gibi vatandaşların hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla tercih ettiği altın türlerinde son durum nedir? İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları bugün 396 liradan satılırken, 388 liradan geri alınıyor.
Gram altın 239 liradan satılırken, 237 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altını 1613 liradan satılırken, 1597 liradan geri bozduruluyor.
Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.
24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).
22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),
18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.
Özellikle dışsatım amacıyla kullanılan 21 ayarda ise, 875 milyem altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları gümüş ve bakır miktarlarına göre ayrımlı renkler alır: % 25 gümüş yeşil altını, % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır sarı altını, % 0.6 gümüş ve % 19 bakır pembe altını, % 25 bakır kırmızı altını oluşturur. Kuyumculuk neolitik çağda doğmuştur. Arkeologların Ur’da, Truva’da , Mykenai’de buldukları mücevher ve heykelcikler o çağa aittir. Altın o çağlardan günümüze kadar önemini yitirmeden gelmiş bir kıymetli madendir ve değer ölçüsü birimlerinden biridir..
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