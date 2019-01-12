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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.01.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum..

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum..

Altın fiyatları bugün ne kadar olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, özellikle hafta sonu hem yatırım için hem de hediyelik olarak altın tercih edenler yoğun talepte bulunuyor. Altın piyasasının en çok takip edilen ürünleri ise gram altın ve çeyrek altın olarak dikkat çekiyor. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı bugün 226 lira civarında işlem görüyor.. Kapalıçarşı'dan gelen son değerlere göre ise Çeyrek altın satış fiyatı 371 lira olurken, 362 liradan geri alınıyor.

Yarım altın satış fiyatı 742 liradan işlem görürken, 723 liradan bozduruluyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 1525 lira olurken, geri alınış değeri 1502 lira olarak dikkat çekiyor.

Altın fiyatları dün ne kadardı?

Gram altın dün yükselişini 3'üncü güne taşıması sonrasında günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 228,4 liradan tamamladı. Bugüne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, en düşük 227,5 lira ve en yüksek 228,8 lirayı görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 228,2 liradan işlem görüyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.295,5 dolardan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.525 liradan satılıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi. Açıklanan Fed toplantı tutanaklarının da ABD ekonomisini etkileyebilecek küresel büyümeye yönelik riskler konusunda netlik görene dek faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerini artırdığını belirten Memiş, tutanakların ardından altının onsunda yükseliş yaşandığına dikkati çekti.

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