Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar dikkatle çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarının fiyatlarını takip ediyorlar. Çeyrek altın da son durum, altının gram fiyatındaki değerle birlikte gün içinde sıklıkla değişiyor. Peki altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
Altın piyasasında hareketli günler yaşanırken, fiyatlar da merakla takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatları 300 liraya yaklaşan fiyatıyla dikkat çekmişti fakat gerileyen fiyatların ardından şu sıralar 291 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altının dün akşamki kapanışının ardından bugün gram fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın bugün 288 lira seviyesinde satılırken, altının gram fiyatı ise 175 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını ise 1188 liradan değer buluyor
Altın fiyatları dün nasıldı?
Altının gramı dün güne yatay başladı. Açılışın ardından gram altın 177,6 lira, çeyrek altın 291 lira ve Cumhuriyet altını 1.185 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 177,6 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 177,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 177,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.185 liradan satılıyor. Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.345,5 dolardan işlem görüyor
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