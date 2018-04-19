Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.04.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar dikkatle çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarının fiyatlarını takip ediyorlar. Çeyrek altın da son durum, altının gram fiyatındaki değerle birlikte gün içinde sıklıkla değişiyor. Peki altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Altın piyasasında hareketli günler yaşanırken, fiyatlar da merakla takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatları 300 liraya yaklaşan fiyatıyla dikkat çekmişti fakat gerileyen fiyatların ardından şu sıralar 291 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altının dün akşamki kapanışının ardından bugün gram fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın bugün 288 lira seviyesinde satılırken, altının gram fiyatı ise 175 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını ise 1188 liradan değer buluyor

Altın fiyatları dün nasıldı?

Altının gramı dün güne yatay başladı. Açılışın ardından gram altın 177,6 lira, çeyrek altın 291 lira ve Cumhuriyet altını 1.185 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 177,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 177,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 177,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.185 liradan satılıyor. Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.345,5 dolardan işlem görüyor

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